Buborékban tartják a vendégmunkásokat egyre több helyen Magyarországon

Fotó: MTI/EPA/Wallace Woon

Egyre több helyen gyakorlatilag buborékban tartják a vendégmunkásokat Magyarországon – írta meg a Népszava. Különösen igaz ez a minősített kölcsönzőkön keresztül felvett ázsiaiakra, akiknek a munkáltatójuk nem az a cég, ahol éppen dolgoznak.

Külön munkásszállásokon helyezik el őket, külön buszokkal szállítják a telephelyre, esetenként külön csarnokban, másik műszakban, más gyártósoron kapnak munkát.

A lap cikke szerint az étkezés is a magyaroktól eltérő időben szerveződik. Egy-egy cégnél a magyar és az ázsiai munkások gyakorlatilag nem is találkoznak egymással. Egyelőre ez a külön buborék a szabadidőben is működik.

