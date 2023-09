Megszavazták Novák Előd 5 millió forintos büntetését a cigánybűnözés szó miatt, Hadházy azonban tartózkodott

A parlament megszavazta azt az 5 millió forintos büntetést, amit Kövér László házelnök rótt ki még a nyár elején Novák Elődre, a szélsőjobboldali Mi Hazánk képviselőjére.

Fotó: MTI/Soós Lajos

A tíz nemmel szavazó listája így nézett ki:

Balassa Péter Jobbik

Bencze János Jobbik

Dudás Róbert Jobbik

Sas Zoltán Jobbik

Z. Kárpát Dániel Jobbik

Dr. Apáti István Mi Hazánk

Dócs Dávid Mi Hazánk

Dúró Dóra Mi Hazánk

Novák Előd Mi Hazánk

Szabadi István Mi Hazánk

A két tartózkodó Hadházy Ákos független és Ritter Imre német kisebbségi képviselő voltak.

Szily László megkérdezte az állva szavazó Hadházyt, miért tartózkodott, amire a független ellenzéki képviselő ezzel válaszolt:

"Mert csak azért járok be szavazni, mert Kövér belezsarolt (múltkor például az egészségügyi problémámról is papírt kért igazolásnak), viszont nem nagyon követem azt a színjátékot, ami a – szerintem – nem legitim módon létrejött parlamentben zajlik. Őszintén szólva nem voltam képben, hogy miért kapta a büntetést, bár sejtettem, hogy vállalhatatlan dolog miatt, hiszen a náci párt tagjának lenni önmagában is vállalhatatlan (ha bemegyek szavazni, két dolog miatt teszem azt állva: nyilván ez egy gyenge tiltakozás Kövér zsarolása és az tisztességtelen választás miatt, másrészt nem vagyok hajlandó egy náci mellé beülni.) De nem is érdekelt, mit mondott vagy csinált Novák, alapjaiban úgy gondolom, Kövér önmagának adott fegyelmi jogköre vállalhatatlan és törvénytelen, így az akkor is az, ha történetesen kivételesen egyetértek azzal, hogy Novák tette nem vállalható és egyáltalán nem akarom védeni."