Racionalizálásra hivatkozva felmondtak a 20 fős Petőfi rádiós állományból 15-18 embernek pénteken – értesült a Telex.

Fotó: Facebook/Petőfi rádió

A lap információi szerint felmondtak Borcsik Attilának, az állami médiaszolgáltatóhoz (MTVA) tartozó Petőfi Rádió legfontosabb zenei szerkesztőjének, akit a legtöbben DJ Izilként ismernek a szakmában.

A Petőfi Rádió dolgozóinak a héten küldtek belső körben e-mailt, hogy mindenkivel egyénileg szeretnének péntek délután elbeszélgetni, amelyből már sejteni lehetett, hogy valószínűleg leépítésekről lehet szó.

Kirúgták a reggeli és délutáni műsorok szerkesztőit és műsorvezetőit is, illetve a már említett DJ Izilt is, aki az egyik legrégebbi dolgozója volt a rádiónak, és nagyban meghatározta a Petőfi Rádió elmúlt időszakát – írta a portál. Hozzátették, jelenleg is zajlanak a kirúgással végződő elbeszélgetések.

A dolgozóknak érdemben nem az MTVA mondott fel most pénteken, hanem a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került, Vaszily Miklós vezette IKO. Vaszily a Mészáros Lőrinc-közeli TV2 elnöke, az Index társtulajdonosa, korábban pedig az MTVA és az egy ideig Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Echo TV vezérigazgatója volt.