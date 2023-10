Az agrárminiszter 2,2 milliárdos hűtlen kezelés főszereplőjévé válhat

Egészen forró lehet a talaj Nagy István agrárminiszter lába alatt. Könnyen lehet, hogy hamarosan egy 2,2 milliárdos hűtlen kezelés főszereplőjévé válhat – ha nem az már most is – írja Hadházy Ákos.

Polt Péter nekem írt válasza szerint ugyanis pénzmosás gyanúja miatt is nyomozás zajlik Nagy János helyettes államtitkár ügyében. Azt eddig is tudtuk, hogy egy primitív csalással 2,2 milliárdot lapátolhattak ki a minisztérium egy éppen megszűnő cégéből (két ügyvédi irodát bíztak meg olyan tanulmányok írásával, amelyekre semmi szükség nem volt és nem is készültek el). Azt is tudtuk, hogy ez az ügy már bíróság előtt van. Azt azonban csak most derült ki, hogy ebben az ügyben PÉNZMOSÁS miatt is elkülönítettek egy nyomozást, ami még zajlik