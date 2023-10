Szijjártó sógora beszállt egy finn motorpálya építésébe

Három magyar és egy finn üzletember van abban a cégben, amelyik megvette a dél-finnországi Iitti melletti motorpályát, a KymiRinget, a Kouvolan Sanomat.



Fotó: Mónus Márton/MTI

Azt nem tudni, hogy mennyit fizettek a pályáért, amelynek az építése 30 millió euróba (azaz 12 milliárd forintba) került.

A 444 cikke szerint Szijjártó testvére, Szijjártó Sarolta is benne van az autó-motorsportban. Őry Tamás és Szijjártó Sarolta közös cége, a TRP Hungary Kft. korábban közvetlenül a külügyminisztériumtól is kapott pénzt, de az állami Szerencsejáték Zrt. is támogatta.