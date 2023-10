Németh Szilárd hiába erőlködik, állítólag még mindig nem talált magának csepeli polgármesterjelöltet

Borbély Lénárd szerint mindegy, ki lesz Németh jelöltje, „a valódi hatalom nem nála lenne” – így áll most a csepeli fideszes belharc.

Németh Szilárd. Kép: MTI/Illyés Tibor

Közeleg a 2024-es önkormányzati választás, de még nem tudni, ki lesz a Fidesz polgármesterjelöltje a fideszes belháborútól hangos Csepelen – írja a Telex Borbély Lénárd csepeli polgármester és Németh Szilárd fideszes képviselő konfliktusáról. Csepelen tavaly decemberben Német Szilárd inkább feloszlatta a Fidesz-alapszervezetet, csak hogy kizárhassa onnan Borbély Lénárd polgármestert.

Némethtel ellentétben azonban Borbély Lénárd népszerű Csepelen – írják –, ezért 2024-ben egy civil egyesület színeiben újraindul a kerület vezetéséért: a Közösen Csepelen Polgári Egyesület jelöltje lesz, a lap értesülése szerint 12 egyéni képviselőjelöltet is indít az egyesület. Mint írják, az sem zárható ki, hogy hallgatólagosan a Fidesz is támogatja Borbélyt: a csepeli polgármester például még minidg tagja a Fővárosi Közgyűlésben a Fidesz–KDNP frakciójának és előadott tusványoson is.

Teljesen mindegy, hogy hogyan fogják hívni Németh Szilárd jelöltjét. Legyen az bárki, az esetleges megválasztása esetén a valódi hatalom nem nála lenne, ezt tudjuk

– nyilatkozta Borbély a Telex megkeresésére. A lap azt szerette volna kideríteni, ki lehet a polgármester fideszes kihívója. Értesülésük szerint Németh már hat jelöltet megkeresett, célja egy országosan ismert sportolót indítani a választáson. Keresték a képviselőt is, aki nem válaszolt a lapnak.

Arra a kérdésre, hogy lát-e esélyt arra, hogy újból a Fidesz tagja legyen, Borbély azt írta, a kormánnyal nincs konfliktusa, jó a kapcsolatuk. Úgy fogalmazott: