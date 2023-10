Szavazók százezreit veszítette el a Fidesz, míg a kis pártokra lassan az emberek ötöde voksolna

A Kutyapárt például már hónapok óta a parlamenti bejutási küszöb fölött van.

Csúcsot döntött a bizonytalan szavazók aránya, az összefogás pártjai viszont nem erősödtek – írja a Republikon Intézet eredményeire hivatkozva az ATV Híradó. A Mi Hazánk eközben a pártválasztóknál stabilizálta a támogatottságát és a Kétfarkú Kutya Párt is hónapok óta a parlamenti bejutási küszöb fölött van. Idézik a Republikon stratégiai igazgatóját, Virág Andreát, aki azt nyilatkozta erről:

Ez azt jelenti, hogy az egyik nagy blokkhoz sem tartozó pártok szavazói lassan a pártválasztók egyötödét kiteszik.

A Medián és a Závecz mérései is azt mutatják, hogy idén többen is elpártoltak a Fidesztől. A Medián 400 ezerre teszi a kiábrándultak számát, ami a bizonytalanok számában is érzékelhető.

Az Iránytű Intézet viszont emlékeztet: hiába a kiábrándultság, a kormánypártok előnye így is behozhatatlannak tűnik, mivel a nagyjából 2,5 millió szavazójuk még így is elég lenne egy újabb kétharmadhoz.