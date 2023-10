Orbán Viktorhoz fordulnak az újabb pedofil állami vezető ügyében: Hány pedofil dolgozik még a kormányban és az állami intézményekben?

A magát a családok és a gyermekek védelmezőjeként hirdető Orbán-kormányról ismét kiderült, hogy valójában a gyerekbántalmazókat és a pedofilokat védelmezi – írja a DK.

A Fidesz pedofil diplomatája, Kaleta Gábor után újabb vezető állami tisztségviselő bukott le gyermekpornográfiával. Sajtóhírek szerint pedofil videófelvételeket és képeket találtak a Nemzeti Földügyi Központ elnökének munkahelyi laptopján. A DK parlamenti írásbeli kérdésekkel akarta tisztázni a pedofil kormánytisztviselő kilétét, ám az Orbán-kormány a titkolózást választotta.

A Demokratikus Koalíció válaszokat követel az Orbán-kormánytól:

Hány pedofil dolgozik még a kormányban és az állami intézményekben? Hány pedofil állami tisztségviselő ügyét titkolták még el a magyar emberek elől?

A DK írásbeli kérdést nyújt be magához a miniszterelnökhöz az ügyben, a hírek szerint ugyanis Orbán Viktor volt gimnáziumi osztálytársa lehet a pedofil állami vezető.

A magyar embereknek joguk van választ kapniuk arra, hogy ki a legújabb pedofil kormánytisztviselő, hiszen joggal tartanak attól, hogy ő is megússza majd a valódi felelősségre vonást, mint a börtönt megúszó Kaleta Gábor

- írta a párt.

N. J. Orbán Viktor középiskolai osztálytársa volt a székesfehérvári Teleki Blanka gimnáziumban, ahol az utóbbi fideszes a Kommunista Ifjúsági Szövetség titkári posztját is betöltötte.

A bíróság szerint “a terhelt vallomása alapján úgy tűnik, nem egyszeri, elszigetelt eseményről van szó”, és a hvg.hu is úgy értesült a férfi környezetéből, hogy “évek óta ismert volt ez a probléma” vele kapcsolatban. Ha bűnösnek találják, akár 5-10 év börtönbüntetést is kaphat az amúgy büntetlen előéletű, családos, és munkanélküliként is átlagon felüli életszínvonalon élő volt állami vezető.

A pedofil már 2013-tól az NFK jogelődje, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnöke volt, ahová 2010-ben elnökhelyettesnek hívták. Ez jelentős előrelépés lehetett az agrármérnök-közgazdásznak, aki némi bankos és biztosítós múlt után 2008–10-ben egy székesfehérvári szakközépiskolában volt éppen tanár.

A szervezet “földmutyija” miatti tiltakozásul mondott le 2012-ben az agrártárca államtitkára, Ángyán József.