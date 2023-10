Hadházy Ákos ötperces videóban sorolta, hogy a Fidesz-kormány miről akarja elterelni a figygelmet.

Leszedtem én is a fóliázást néhány könyvről, és közben felsoroltam néhány olyan dolgot, amiről a fóliázás körüli vitával a propaganda el akarja terelni a figyelmet. Azt javaslom, hogy Önök is ezt tegyék: nyugodtan tépjék le a fóliát néhány könyvről, ezt dokumentálják, osszák meg, de mindig tegyenek hozzá néhány tényt is , amiről a kormány nem akarja, hogy beszéljünk!

Hiszen ócska csapda ez: a kormány azért használja a fasiszta időket idéző homofób, a pedofíliát a homoszexualitással aljas módon összemosó propagandát, hogy az erről szóló viták eltereljék a figyelmet az iszonyatos válságról, amibe belelavírozták az országot. Nem tehetjük meg, hogy némán és tétlenül eltűrjük a könyveket is megbecstelenítő gyalázatot, de figyelni kell, hogy ezzel ne az ő forgatókönyvük szerint cselekedjünk!