Gulyás Gergelyék döntöttek Kocsis Máté feleségének fizetéséről – Ezzel megpecsételődött a Dél-budai Centrumkórház sorsa

Maga Gulyás Gergely telefonált a Hvg.hu-nak, hogy tisztázza az ügyet.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Nem tart fenn tovább az állam olyan projektcégeket, ahol nincs érdemi munka, mert nem halad a beruházás

– mondta a hvg360 megkeresésére Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás azt is közölte, hogy ennek értelmében a forráshiány miatt elhalasztott Dél-budai Centrumkórház projektcégét is megszüntetik, ahol eddig Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető felesége is igazgatósági tag volt és havi nettó 326 ezer forintot kapott munkájáért.

Egy nappal azután, hogy a Hvg.hu megkereste a kormányt, hogy a látszólag nem működő állami cégeknél miért adnak fizetést a felügyelőbizottsági tagoknak és egyéb munkatársaknak,

maga Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter telefonált (!) a válasszal.

Ráadásul érdemi választ adott: