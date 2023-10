Budapesten annyira leamortizálta magát a Fidesz, hogy teljesen mindegy, kit indítanak – Karácsony felkészült a győzelemre

Karácsony Gergely szerint néhány hét múlva megszülethet a megállapodás, hogy a 2024-es önkormányzati választáson melyik kerületben kit indítanak – írja a Telex.



Kép: Facebook/Karácsony Gergely

A főpolgármester a tárgyalóasztal melletti megállapodást preferálja, csak ott támogatja az előválasztást, ahol nem tudnak megállapodni. Szerinte a Fidesz a fővárosban „leamortizálta” magát, így teljesen mindegy, hogy kit indítanak ellene. A fővárosi cégvezetők prémiumáról, mozgalma 506 milliójáról, és pártokkal ápolt kapcsolatáról is beszélt a főpolgármesteri pozícióért újrainduló Karácsony Gergely a Partizán műsorában.

Arról a pletykáról Karácsony Gergely is hallott, hogy a Fidesz Pokorni Zoltánt indíthatja vele szemben. Azonban szerinte a XII. kerület polgármesterének még a kerületéért is meg kell majd küzdenie, mert ők ott is ellenzéki győzelemre készülnek.

Budapesten annyira leamortizálta magát a Fidesz, hogy teljesen mindegy, kit indítanak, ennek nincs semmi jelentősége, különösen az én kampányom szempontjából

– mondta.

Biztos abban, hogy meg fognak nyerni olyan kerületeket is, amiket 2019-ben nem tudtak. Karácsony szerint ahol a Fidesz 2019-ben kikapott „máig nem rendezték a soraikat”, mivel „ott nem tudják kezelni ezeket a helyzeteket, mert nem tudnak veszteni”.

Annak a politikai képnek, amit a Fidesz létrehozott az országban, annak eredménye, hogy Budapesten nyerni nekik szinte lehetetlen.

– mondta.