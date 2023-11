Orbán Viktor miniszterelnök három hete kétoldalú tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével Pekingben, ez is szóba került hétfőn a parlamentben.

A parlament hétfői ülésén több ellenzéki képviselő is éles kérdéseket címzett a miniszterelnöknek. A DK-s Kálmán Olga például arról érdeklődött, hogy Orbán Viktor hány vendégmunkást akar még behozni Magyarországra. Lukács László (Jobbik) is arról beszélt: úgy tűnik, hogy a miniszterelnök kínai útján "személyesen adott át meghívót" ottani munkásoknak, hogy Magyarországon dolgozzanak. Orbán Viktor válaszában leszögezte: "Magyarország a magyaroké és a magyarországi munkahelyek is a magyarokat illetik meg".

A momentumos Bedő Dávid az oroszok által megölt kárpátaljai magyar katonák neveit olvasta fel a miniszterelnöknek, majd számonkérte rajta, miért találkozott Vlagyimir Putyinnal: „Miközben kárpátaljai magyarok esnek el a fronton, ön azzal az emberrel parolázik Kínában, aki felelős a halálukért. Rég látott ekkora árulást a magyar nemzet.[..] Brüsszellel mindig olyan kemény. Vajon ezen a megbeszélésen is ugyanolyan kemény volt?”

Orbán Viktor nagy veszteségnek nevezte a kárpáraljai áldozatokat. Ezért szerinte ez a körülmény az összes többi uniós tagállamtól megkülönbözteti Magyarországot. „Tehát mi nem úgy beszélünk erről a konfliktusról, mint egy tőlünk távol zajló háborúról, hanem megéljük ezt a konfliktust, mert ebben a háborúban magyarok is meghalnak.” Ezért szerinte a kárpátaljai magyaroknak is a mihamarabbi tűzszünet és a béke az érdeke. Majd háborúpártinak nevezte a Momentumot, ami ezzel „csak veszélyt hoz a kárpátaljai magyarokra.” Az erre adott válaszában Bedő Dávid azt mondta, hogy Orbán mellébeszél, és Kínában fényesre törölgette Putyin hátsó felét. A miniszterelnök csak annyit reagált, hogy