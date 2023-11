Többek között a BBC, a Spiegel és a Le Figaro is megírta L. Simon kirúgásának hírét.

Bejárta a világsajtót L. Simon László kirúgásának híre. Mint korábban írtuk, L. Simont azért távolította el Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter a Nemzeti Múzeum éléről, mert nem tartatta be a gyermekvédelmi/homofóbtörvényt. A múzeumban egy melegeket ábrázoló képsorozatot állítottak ki, ami miatt Csák kitiltatta onnan a 18 év alattiakat, a múzeum viszont nem kért tőlük személyit.

Csák János döntését az előzte meg, hogy a miniszter a Mi Hazánk kezdeményezése nyomán úgy döntött, tizennyolc év alattiak a továbbiakban nem látogathatják a Nemzeti Múzeum kiállítását, „mert az sérti a gyermekvédelmi törvényt”. A párt azt kifogásolta, hogy a kiállításon „a 2022-es év legfontosabb eseményeként jelenítik meg az LMBTQ+-kisebbség elleni erőszakot, illetve a meleg idősotthont ábrázoló képsorozaton tekinthetik meg az odalátogatók például azt, hogy női ruhába és tűsarkúba öltözött férfiak rúzsozzák magukat”.

A Magyar Nemzeti Múzeum viszont azt írta: nem tudja jogszerűen végrehajtani a kulturális és innovációs miniszter felszólítását, miszerint 18 évesnél fiatalabbak ne látogathassák a 2023-as World Press Photo kiállítást. Sőt, L. Simon ironikusan meg is köszönte Dúró Dórának, hogy felkeltette a közönség érdeklődését a kiállítás iránt.

L. Simon kirúgásával foglalkozott a brit BBC, a Guardian, a Daily Mail valamint a londoni székhelyű Reuters hírügynökség is. Megírták az amerikai lapok is: így tett az Associated Press, a Washington Post, az NBC, illetve az ABC. Lehozta a német Spiegel, a Zeit és a Deutschlandfunk, míg Spanyolországban az El País, Olaszország az Agenzia Nuova, Franciaországban a Le Figaro és a Le Monde foglalkozott az üggyel.

Csák János a Parlamentben az elbocsátás után azt mondta L. Simonról, hogy borászként és tévésztárként elismerendő, ám vezetőnek alkalmatlan.