Folytatódott a Schadl-Völner ügy: "Gyuri gondoskodott arról, hogy kapcsolatai révén ismertté váljon"

Schadl-Völner ügy: kulcsfontosságú tanú találmányára vetett szemet a végrehajtók korábbi elnöke – "Gyuri gondoskodott arról, hogy kapcsolatai révén ismertté váljon".



Fotó: MTI/Kovács Attila

A Blikk tudósítása szerint tanúként hallgatta meg kedden a törvényszék K. Szabolcsot, akinek kezdetleges stádiumban lévő találmányára szemet vetett Schadl György, aki egy céget is alapított ennek a projektnek a kifejlesztésére.

"Kínából, Albániából is érkeztek fizikusok, kémikusok, és a Magyar Tudományos Akadémia is vizsgálta a szerkezetet. Többször jelen volt Schadl György társaságában Völner Pál is. Egy alkalommal éppen az ő segítségével fékeztünk meg egy tüzet. A gép a leállításkor kigyulladt, Völner Pál azonnal adott egy üveg vizet, azzal oltottuk el a kiáramló 1200 fokos levegőtől lángra kapott szerkezetet"