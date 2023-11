A békepárti Novák Katalin beszállt egy tankba, és gigantikus hadgyakorlatot jelentett be

Az elmúlt 30 év legnagyobb hadgyakorlata kezdődött – írta Facebook oldalára Novák Katalin.

Szerinte bizonytalan időket élünk.

A hadgyakorlat bizonyítja, hogy a Magyar Honvédség kész Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmére.

- írta, valamint kitért arra is, hogy azt is bizonyítja a hadgyakorlat, hogy jó szövetségesek vagyunk, mert NATO tagországok katonái is részt vesznek rajta több százan.

“Adaptive Hussars 23” az elnevezése annak a hadgyakorlatnak, amelynek megnyitóján vettem részt a hadsereg főparancsnokaként Hódmezővásárhelyen.

Az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál találkoztam a toborzó kampány eredményeként bevonult honvédekkel, valamint megnéztük a hadsereg egyik legmodernebb haditechnikai eszközét, a Lynxeket is.