Jön az influenzaszezon, és rengeteg gyógyszerből hiány van – kifogyott a készlet

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatbázisa szerint rengeteg gyógyszerből hiány van jelenleg.

Fotó: MTVA/Róka László

A Pénzcentrum cikke szerint az NNGYK folyamatosan frissülő termékhiány listája szerint szeptemberben a megnövekedett igények miatt két népszerű forróitalpor is hiánycikké vált a patikákban, azóta azonban a helyzet megoldódott. Október óta már nem adódott olyan hiány, mely jellemzően influenzaszezonban szükséges gyógyszert érintett volna a megnőtt kereslet miatt.

Tavaly ilyenkor hiánycikk volt a COLDREX CITROM ÍZŰ por 10 tasakos kiszerelése, a NEO CITRAN belsőleges por 14 tasakos kiszerelése, a WICK VAPORUB kenőcs, a NASIVIN KIDS (0,25 mg/ml) orrspray, a LOLISEPT narancs-méz ízű szopogató tabletta, az ALGOFLEX BABY (20 mg/ml) belsőleges szuszpenzió és az AKTIL DUO (400 mg/57 mg/5 ml) por is. Megállapítható, hogy 2023-ban nincs ilyen rendkívüli állapot a gyógyszertárakban a megfázásszezon kezdetén.

A gyógyszerhatóság termékhiány listáján 1576 tétel található, melyből 321 árucikk még az idén vált elérhetetlenné. Ez a szám azonban csak azt mutatja, jelenleg milyen hiányok tapasztalhatók a gyógyszertárakban, évközben felléphetett több termékhiány, mely azóta meg is oldódott, mint például az említett szeptemberi forróitalpor-hiány. 2022 novemberében 1510 árucikk volt a hiánylistán, melyből 353 tétel abban az évben lett hiánycikk (23,4%). Nem sokat változott tehát egy év alatt a helyzet.

A 321 tétel körül 65 októbertől vagy novembertől elérhetetlen. A 321 tétel közül sok esetben csak 2024-re, vagy 2025-re várható megoldás a hiányra. 85 esetben a hiány tervezett végeként megadott dátum pedig már elmúlt, a termék azonban továbbra is hiánycikk. Ilyen termék például az ALGOFLEX BABY 20 mg/ml belsőleges szuszpenzió, az ASPIRIN PLUS C FORTE 800 mg/480 mg pezsgőtabletta, a CLARITINE 10 mg tabletta, a FLEXAGIL krém és a RENNIE cukormentes rágótabletta különböző kiszerelései, vagy a THEOSPIREX 150 mg retard filmtabletta.