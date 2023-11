Ez lehet a valódi oka L. Simon László kirúgásának – Csák János nem néhány melegek idősotthonát bemutató fotó miatt léphetett fel drasztikusan az egykori fideszes politikus ellen

Többen is úgy vélik, L. Simon László a Nemzeti Múzeum éléről való azonnali hatállyal történő elbocsátásának hátterében nem a World Press Photo kiállítás körül kirobbant ügy áll. Erre korábban már Hiller István is tett utalást. Most az I love Csepel Facebook-oldal összegezte azokat a forrásokat, amelyek szerint L. Simon elbocsátása mögött nem néhány melegek idősotthonát bemutató fotó áll.

Ahogy korábban mi is megírtuk, L. Simon Lászlót egy hete hétfőn váratlanul rúgták ki a Magyar Nemzeti Múzeum éléről. Csák János kulturális és innovációs miniszter azzal indokolta az egykori fideszes politikus menesztését, hogy „főigazgatóként az intézménytől elvárható jogkövetést elmulasztotta, azt érdemben felhívásra sem teljesítette, olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszonya fenntartását ellehetetlenítette”. Csák Jánosék állítása szerint a Nemzetközi Sajtófotó Kiállítás egyik képsorozatának LMBTQ+-tartalma sérti az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt, ezért nem kéne 18 év alattiaknak megengedni, hogy megtekintsék azt.

Nem a kiállítás állhat L. Simon László kirúgása mögött?

Az I Love Csepel oldal szerint a World Press Photo kiállítás ügye csak apropó volt L. Simon László kirúgásához. A lap azt írja, a múlt héten egyik olvasójuk, aki a Művészeti Akadémia (MMA) tagja, "érdekes történetről panaszkodott, ami szorosan összefügg L. Simon elbocsátásával a Nemzeti Múzeum éléről". Ennek fényében az I Love Csepel is utánanézett a kialakult helyzetnek.

A lap azt írja,

történet ott kezdődik, hogy értesülésük szerint a Művészeti Akadémia (MMA) október eleji közgyűlésén L. Simon László azt javasolta, napolják el tavaszra a tiszteletbeli elnöki választást, – amire a leköszönő elnök, Vashegyi György pályázott – amíg ki nem dolgozzák a feladatkörét.

Többen is felszólaltak az ötlet mellett, és a közgyűlés elsöprő többséggel elnapolta a kérdést. A lap információ szerint, ez azért volt lehetséges, mert

Vashegyi György nagyon nem volt már népszerű az akadémián.

Az elnapolás után november 3-án a Vigadóban, az MMA Nemzet Művésze díj átadáson Csák János beszédet mondott és ostorozta az MMA közgyűlését, hogy miért nem választották meg Vashegyit tiszteletbelei elnöknek, "igazságtalannak tartotta, hogy nem bocsátották szavazásra a tiszteletbeli elnökké választást" – teszi hozzá a lap.

Az I Love Csepel olvasója ennek kapcsán hozzátette,

azt szavazták meg, hogy elnapolják a kérdést és Csák Vígadóban mondott beszédét a tagok az MMA elleni támadásnak értékelték, illetve az sem igaz, hogy minden előző elnök tiszteletbeli elnök volt, mert az előző elnökök közül csak Fekete György kapta meg ezt a titulust

Ezután robbant a bomba múlt hétfőn, amikor Csák János azonnali hatállyal felmentette L. Simont törvényszegésért. Hogy mennyire nem sértette meg a gyermekvédelmi törvényt, de semmilyen törvényt L. Simon, azt Schiffer András, gyakorló ügyvédként nagyon egyértelműen levezette az Index hasábján.

Mi lehet a valódi oka L. Simon László kirúgásának?

Az I Love Csepel olvasója szerint

művészeti akadémián meg vannak arról győződve, hogy Vashegyi György meg nem választása az igazi ok és Csák János miniszter ezt L. Simon Lászlónak rója fel, meg a közgyűlésnek.

Úgy tűnik más is erre a következtetésre jutott, mert Hiller István is így nyilatkozott erről nemrég az ATV-ben – emlékeztet a lap, amelynek olvasója szerint

L. Simon nagy megbecsülésnek örvend az akadémián.

Ahogy arról mi is írtunk, még az a Lázár János miniszter is megbecsülte L. Simont, aki pedig annak idején megvált tőle, mint helyettesétől egy nyilatkozat miatt. Lázár a Blikknek adott interjújában megerősítette: „Sajnálom, hogy nem tudtak együtt dolgozni, László egy kiváló ember.”

Az I Love Csepel itt jegyzi meg, hogy

L. Simon egy politikai pozíciót töltött be, tehát a felmentéséhez nem volt szükség semmilyen indoklásra

L. Simon László alatt felpezsdült a Nemzeti Múzeum

A lap olvasója kiemeli, hogy L. Simon jó munkát végzett a múzeumban.