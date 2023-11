Orbán Viktor úgy beégette a neki hízelgő Bohár Dánielt a hatalmas közönség előtt, hogy még Schmidt Mária is kinevette a megafonost

A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Szuverenitás konferenciáján Orbán Viktor kormányfő úgy alázta a buzgó Bohár Dánielt, hogy még Schmidt Máriából is kibuggyant egy kacaj – szúrta ki a 444.

Ahogy korábban mi is megírtuk, Orbán Viktor hétfőn beszédet mondott a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Szuverenitás konferencia című eseményén. A kormányfő itt felidézte: a Századvég intézetként 30 éve született, de a fogantatása sokkal régebbre, az 1980-as évek derekára tehető, amikor elindult a Századvég folyóirat, mások mellett az ő közreműködésével.

Orbán Viktor fellépését Bohár Dániel megafonos véleményvezér konferált fel. A 444.hu emlékeztet, hogy Bohárnak bejöttek az elmúlt hónapok: a Tranziton már őt érte a megtiszteltetés, hogy feltehetett kérdéseket a miniszterelnöknek.

Bohár feladata hétfőn Orbán beszéde előtt mindössze az lett volna, hogy egy-két mondatban felkonferálja a rendezvény mellékszereplőit, majd Orbán Viktort. A felkonferálásba azonban hiba csúszott. Bohár ugyanis alaposan eltévedt a „növekedő közösségek” erdejében, és végül pont az egyetlen fontos részt tolta el igazán, amikor megkérte a közönséget, hogy

fogadják hatalmas tapssal Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort!

Ez a buzgó felvezetés még Orbánt is meglephette, a színpad felé lépve inkább kerülte is Bohár tekintetét, kezét is szinte csak reflexszerűen nyújtotta oda, aztán a mikrofonhoz lépve bebikázta a ziccert:

Régen ment ez felszólítás nélkül is

Utalva Bohár felszólítására, hogy "hatalmas tapssal" köszöntsék őt.

Orbán beszólása után a kamera épp az első sorban ülő díszvendégeket mutatta, így jól látható, hogy Mráz Ágoston, Boros Bánk Levente, Schmidt Mária és Orbán Balázs is jót derülnek a miniszterelnöki frappáns viszonválaszon.

A videót itt nézheti meg.