A kirúgott L. Simon László rocksztár lett, vastaps kíséretében vonult be a vörös szőnyegen utolsó nemzeti múzeumos megbeszélésére – videón a 400 munkatárs sorfala

Vastaps fogadta utolsó napján L. Simon Lászlót a Nemzeti Múzeumban.

A múlt héten azonnali hatállyal elbocsátott L. Simon László hétfőn töltötte utolsó munkanapját a nemzeti gyűjtemény első embereként, ennek kapcsán pedig egy videót tett közzé a Facebook-oldalán.

A félperces felvételen jól látszik, hogy a főizgatóságát lezáró állománygyűlésre induló L. Simont négyszáznál is több kollégája várta a díszlépcsőházban, akik vastapssal köszöntek el tőle.

Több mint négyszáz kollégám várt a főépületben. Megtisztelő volt velük dolgozni. Köszönöm

– írta a Facebookon L. Simon László.

Múlt hétfőn Csák János kulturális és innovációs miniszter menesztette L. Simont a Magyar Nemzeti Múzeum éléről azért, a hivatalos indoklás szerint azért, mert állításuk szerint a Nemzetközi Sajtófotó Kiállítás egyik képsorozatának LMBTQ+-tartalma sérti az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt, ezért nem kéne 18 év alattiaknak megengedni, hogy megtekintsék azt. Aztán kiderült, hogy az L. Simon László vezette múzeum nem tudja végrehajtani Csák János kulturális és innovációs miniszter felszólítását, a tiltó táblák ellenére ugyanis a múzeum senkitől sem kérhet személyi igazolványt.

Ez lehet a valódi oka L. Simon László kirúgásának

Többen is úgy vélik, L. Simon László a Nemzeti Múzeum éléről való azonnali hatállyal történő elbocsátásának hátterében nem a World Press Photo kiállítás körül kirobbant ügy áll. Erre korábban már Hiller István is tett utalást. De ha nem néhány melegek idősotthonát bemutató fotó áll L. Simon elbocsátása mögött, akkor mi lehet a valódi ok? Erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.