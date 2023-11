Orbán belbiztonsági főtanácsadója kijelentette: Ez elfogadhatatlan a magyar kormány számára

Kiemelt érdeke az európai embereknek, hogy megváltozzon az Európai Unió elhibázott migrációs politikája – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Bakondi György úgy fogalmazott, reményeik szerint a jövő évi európai uniós választások után egy új összetételű Európai Parlament jön létre, amely szakítani tud majd az európai embereket veszélyeztető migrációs politikával.

A főtanácsadó arra a kérdésre, hogy miért nem merik felvállalni európai politikusok, hogy egyetértenek a magyar modellel, azt mondta, az európai liberális többség olyan "politikailag korrekt közbeszédet" próbált meghonosítani, amelytől ha valaki eltér, annak "súlyos kitaszítás, morális és anyagi hátrányokkal járó kiközösítés" lehet a következménye.

Bakondi György azt is mondta, hogy az illegális bevándorlás következtében most új negatív jelenségek sokasága jelent meg, példaként említette a Hamász palesztin iszlamista szervezet melletti tüntetéseket és az antiszemita megnyilvánulásokat.

A főtanácsadó szerint az Európai Unió javaslata, miszerint mindenkit be kell engedni, aki azt mondja, hogy politikai menedékjogot akar, és az elbírálást az adott ország területén kell megvárnia, semmissé tenné azt a magyar vívmányt, amelyet a magyar határ védelmében megvalósított a kormány, és amely Magyarországot a legbiztonságosabb országgá tette.

Ez elfogadhatatlan a magyar kormány számára, és a magyar lakosság nagy része is egyetért ezzel

- emelte ki Bakondi György.

A főtanácsadó beszélt arról is, hogy Szerbiában komoly közbiztonsági kockázatot jelentenek az embercsempész-bűnbandák, mivel egyre erőszakosabban lépnek fel egymás ellen a különböző csoportok, ugyanakkor az európai emberekre is komoly veszélyt jelent, hogy nem a nemzetállamok hatóságai döntik el, ki léphet be egy adott ország területére, hanem az embercsempészeken múlik, ki jut át a határon.