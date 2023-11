Jelentős szigorításokat tartalmaz a nemzeti dohányboltokat és a trafikkoncessziót is szabályozó dohánytörvényhez kedden este Lázár János építési és közlekedési miniszter által benyújtott módosító javaslat, írja a hvg.hu. A trafikügyekért is felelős Lázár János friss törvényjavaslata emeli a hibázók bírságait, de új lehetőségeket is nyit: óriásberuházások mellett, ha legalább négyezer munkást zsúfolnak össze egy helyre, akkor ott majd lehet nemzeti dohányboltot üzemeltetni.

Lázár János kedd este benyújtott a parlamentnek egy javaslatot, amivel több pontok is módosítaná a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényt. Például kizárnák a trafikkoncesszióból azokat, akiket rajtakaptak azon, hogy kiskorúaknak adtak el cigit, ugyanis nem pályázhatna újra, ha a benyújtást megelőző 10 éven belül emiatt szabtak ki rá bírságot. Ugyanakkor ezt a szigorítást csak a törvényjavaslat hatálybalépése után kiírt pályázatoknál kell alkalmazni. Ha valaki kiskorút szolgál ki a trafikban, akkor 1-10 millió forint közötti bírságra is számíthat, valamint 30 napra bezárnák a boltját, a bejáratokra pedig jól láthatóan ki kell írnia, miért kapott büntetést. Első jogsértésnek csak a törvényjavaslat hatályba lépését követő első jogsértés vehető figyelembe.

Van azonban egy új lehetőség, egy piaci résre vonatkozó újdonság is a szövegben – írj a hvg.hu.

Eszerint

az izolált vagy távoli beruházási területeken dolgozó munkavállalók kényelmének és jólétének biztosítása érdekében fontos biztosítani számukra a szabályozott hozzáférést a dohánytermékekhez

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az illetékes miniszter – aki Lázár János – feljogosíthat valakit a dohánybolt üzemeltetésére olyan “lehatárolt létesítményben, amely egy építési beruházás megvalósítása érdekében egyszerre legalább négyezer munkavállaló elszállásolására alkalmas.”