Penészes falakkal árulják 1,8 milliárdért a hévízi szállodát, pedig a felújítására több száz milliós állami támogatást ítéltek meg. A cég tulajdonosának neve korábban Mészáros Lőrincék házvásárlásánál tűnt fel.

Részben szétverve, penészes falakkal, beázva és bontott állapotban próbálja eladni a felszámoló 1,8 milliárd forintért a néhány évvel ezelőtt önkormányzati kézben még nyereséget termelő hévízi Hotel Aquamarint

- írja a 24.hu. A háromcsillagos szálloda eladásáról a helyi képviselő-testület 2019 februárjában döntött, nem sokkal azután, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Kisfaludy Programján keresztül 382 millió forint állami támogatást kaptak rá.

A támogatás a szállodát működtető cégnek járt, így az állami százmilliók továbbkerültek az új, a céget 2020 elején megvásárló tulajdonoshoz.

A Hévíz központjában, a Hévízi-tótól nagyjából egy kilométerre elhelyezkedő szállodát nyilvános pályázaton árulta 1,5 milliárd forintért a fideszes Papp Gábor vezette önkormányzat, és 2020 elejére meg is lett az új tulajdonos. A hotelt üzemeltető Aquamarin Szállodaipari Kft.-t egy fuvarozással foglalkozó zalaegerszegi vállalkozó, Éder Zoltán cége vásárolta meg. Éder neve Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea XII. kerületi házvásárlásával kapcsolatban került be a hírekbe, kétszeresen is – az egyik luxusingatlannak korábban a tulajdonosai között bukkant fel, a másiknál beruházóként.

A szállodát 2020 márciusában a koronavírus-járvány miatt bezárták és elkezdték felújítani. A munka azonban félbeszakadt, az üzemeltető cég pedig felszámolás alá került. Első körben nem sikerült eladni, ami nem csoda, hiszen a hévízi vendégforgalmat jelentősen visszavetette az orosz turisták elmaradása. Hogy az állam visszakapta-e a 382 millióját, arra nem kaptak értelmezhető választ az MTÜ-től.

A 24.hu úgy tudja, hogy a szálloda a bezárást követően többeknek is tartozott, miután a nem teljesült foglalások árát nem fizette vissza a vendégeknek.