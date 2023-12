Az éjjel elhunyt Ladányi János szociológus-professzor, az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb magyar társadalomtudósa – közölte Facebook-oldalán Horváth Aladár, a Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalom elnöke.

Fotó: Youtube/ÚTV

Az elhunyt tudós méltatásában Horváth azt írja, az EGYENLŐSÉG szociáldemokrata eszméisége talajáról vizsgálta a társadalmi valóságot és folyamatokat. Életét és munkásságát elméleti és cselekedeti szinten is az egyenlőtlenség, a kirekesztés csökkentésének és felszámolásának szentelte. A nemzetközileg elismert kutató, egyetemi oktató széles palettán alkotott maradandót: doktoriját a szociális juttatások jövedelmi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatásáról írta. Csanádi Gáborral 1987-ben közösen írt disszertációja Budapest térbeni-társadalmi szerkezetének változásairól készített kutatásuk összefoglalója. 2008-ban az MTA doktora címet a szociális és etnikai alapú lakóhelyi szegregáció formáinak változásaival foglalkozó munkájával nyerte el. A roma szakpolitika mint tudomány területén is meghatározó jelentőségű tanulmányokat és könyveket tett le az asztalra.

Tudományos tevékenysége mellett fizikailag is a romák mellé állt: a rendszerváltás hajnalán komplex falufejlesztési munkát végzett Csenyétén, majd rehabilitációs programot írt Cserehátnak – nem rajta múlott a sikertelenség. Emberi jogi mozgalmi feladatot is vállalt a Wallenberg Egyesületben, amelynek tényfeltárójaként döntő szerepe volt a miskolci gettóellenes küzdelmünk sikerében. Másfél évtizedig kurátora-szakmai tanácsadója volt a Roma Polgárjogi Alapítványnak: mellettünk volt a fehérvári Rádió utcai romák elüldözése elleni küzdelemben, ahogy a Garay utcai kilakoltatásnál is vállalta a bilincselést, hogy megakadályozzuk egy cigány család utcára pakolását.