Sztárbox: Rácz Jenő az első menetben padlót fogott, Molnár Áron három kiütéssel lett a középsúly bajnoka

Bár a legkiegyensúlyozottabb mérkőzésnek ígérkezett, végül Molnár Áron és Rácz Jenő összecsapása ért véget a leggyorsabban a Sztárbox szuperdöntőjében – olvasható az RTL összefoglalójában.

Molnár Áron rögtön a meccs elején megfogta a séfet egy balhoroggal, majd amikor másodszor találta el óriási erővel ugyanígy, Rácz a padlóra került. Ekkor még fel tudott állni, kisvártatva azonban Molnár Áron a testére is bevitt egy jókora balost. Jenő újra padlózott, majd a sarkából ugyangyanúgy repült az ő törölközője is, mint Frohner Fecóé és Józan Lacié az előző fordulókban. Így Brasch Bencéhez hasonlóan Molnár Áron is három KO-val hódította el a Sztárbox bajnoki címét.