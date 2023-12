A Belügyminisztérium hétfőn jelentette be, hogy „iskolai ügyekben” ismét felmérést indít a szülők, pedagógusok és az iskolaigazgatók körében, az iskolaigazgatók és tanárok pedig már meg is kapták a kérdőíveket kedden, amik eljutottak a Népszavához. A sztrájkoló és a másodállást vállaló tanárokról is többet akar tudni a tárca az iskolai kérdőíves kutatásával. A szakszervezetek bírálják a kérdésekbe csomagolt állításokat.

A felmérésben az igazgatók megoszthatják véleményüket a szaktárcával olyan kérdésekben is, mint a pedagógusok munkájának értékelése, az intézményi tanfelügyelet, a 2024 nyarától induló új tanári teljesítményértékelő rendszer – írja a Népszava.

Az egyik igazgatóknak szánt kérdés például úgy hangzik: Egyetért azzal, hogy a jogtalan munkabeszüntetésben részt vevő pedagógusokat felelősségre vonják?

De olyan kérdésekkel is foglalkozik az igazgatók kérdőíve, mint:

a pedagógusok munkájának értékelése, az intézményi tanfelügyelet, a 2024 nyarától induló új tanári teljesítményértékelő rendszer.

A tanároktól azt kérdezik, hogy szükség van-e az iskolaőrökre, továbbá kérdezik őket a bérek határidőben történő kifizetéséről, és hogy a főállásuk mellett folytatnak-e más keresetkiegészítő tevékenységet.

Mindkét kérdőívben szerepel egy adminisztratív terhekről, a tanév rendjének változásáról – a hosszabb téli és tavaszi szünetről, rövidebb nyári vakációról – szóló kérdés, valamint a tanulók és a pedagógusok iskolai mobiltelefon-használata is szóba kerül. Bár a kérdőív elvben anonim, az igazgatók és a pedagógusok csak akkor tölthetik ki, ha megadják iskolájuk OM azonosítóját.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint „a felmérésben tipikus „alákérdezős” kérdések vannak, a nemzeti konzultációs kérdőívekre hasonlítanak, vagyis teljesen fals eredményekre és kormányzati döntésekre adhatnak lehetőséget”.

Nagy Erzsébet a Népszavának hozzátette: az, hogy a pedagógusok milyen munkabeszüntetésekben vesznek részt, nem igazgatói hatáskör, ahogy azt sem az intézményvezetők döntik el, az jogszerű-e vagy sem. Az iskolai mobiltelefon-használatról azt mondta, az erre vonatkozó kérdések feleslegesek, hiszen erre már van megoldás, minden intézmény a saját házirendjében szabályozhatja a készülékek használatát.

Hasonlóképp vélekedett a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Totyik Tamás is, aki azt is hozzátette,