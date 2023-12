Most a zsoldosok tiltakoznak, de nem is az volt a cél, hogy nekik tetsszen a törvény – jelentette ki Orbán Viktor a szuverenitásvédelmi törvényről. Orbán szerint a törvény világossá tette, hogy a kiskapukat be kellett zárni és most már nem tudnak begurulni a dollárok a médiába és a pártokhoz. Orbán szerint akik most megszólalnak, azok önfeljelentést hajtanak végre, ez a zsoldosok tiltakozása.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel élőben jelentkezett a Kossuth Rádió reggeli műsorában Brüsszelből. A kormányfő elmondta, a szuverenitásvédelmi törvény bezárta a kiskapukat.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy bár tiltja a magyar alkotmányos rendszer, hogy külföldről fogadjon el forrást, de 2022-ben megtalálták a kiskapukat arra, hogy külföldről érkező pénzeket használjanak. A szuverenitásvédelmi törvény ezeket a kiskapukat bezárta, és azt remélik, nem tudnak dollárok begurulni a baloldalhoz – mondta a kormányfő.

Akik a törvény ellen szólalnak fel, azok egyfajta önfeljelentést tesznek, most a zsoldosok tiltakoznak, de nem is az volt a cél, hogy nekik tetsszen a törvény.

Orbán szerint a szuverenitás nem elszigetelődési kérdése, hanem hogy jól kell bekapcsolódni a nemzetközi életbe. Arról is beszélt, hogy nem a kormány alakítják ki a közvélekedést, a kormánynak az a dolga, hogy a kormány megértse, mit szeretnének az emberek és részt vesz velük egy gondoltcserében.