Az LPM Karácsony főtanácsadóját indítja a XII. kerületben polgármesternek

Az LMP Kendernay Jánost, a párt volt társelnökét tervezi polgármesterjelöltként indítani a XII. kerületben a jövő évi önkormányzati választáson.

Kendernay János. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Kanász-Nagy Máté frakcióvezető-helyettes egy pénteki, budapesti, de online is közvetített sajtótájékoztatón a politikust úgy mutatta be, mint akinek a családja közel száz éve él a Hegyvidéken.

A zöld közösség kiáll Kendernay János mellett, aki korábban az LMP szakszóvivője, társelnöke is volt, és jelenleg Karácsony Gergely főpolgármester városdiplomáciai főtanácsadója – közölte a parlamenti képviselő. Hozzátette, a jelöltjük ízig vérig lokálpatrióta, pacifista, állatbarát, valamint fontosnak tartja a nők és a fiatalok közéleti szerepvállalásának erősítését.

Kendernay János kijelentette, hogy a hegyvidéki közösségi tér nem lehet a "pártpolitikának a csatamezője".

Arra is kitért, hogy a kerületben számos jó példa található, mint például a Zöld Iroda, és ezeket szeretné megtartani, továbbvinni és támogatni.

A kerület gazdálkodása azonban nem fenntartható, mert évről évre ingatlaneladásokból próbálja megtartani a költségvetés egyensúlyát – szögezte le. Hangsúlyozta, az üresen álló lakások hasznosításáról is világos döntést kell hozni.

Reményét fejezte ki, hogy ha a Déli pályaudvar területén rekreációs közpark létesül, akkor annak tervezésében a XII. kerület is részt vehet majd. A kerületben több, "alapvetően környezetromboló és pusztító" illegális kerékpáros ügyességi pálya is található – közölte, hozzátéve, bízik abban, hogy ha a közpark megépül, akkor azt a kerületi kerékpárosok is szívesen használják majd.

Leszögezte, hogy nem elég, ha a kivágott fákat újabbak ültetésével pótolják, ezért el kell kezdeni a kerület visszazöldítését, és gondoskodni kell a meglévő zöldfelületek állapotmegóvásáról is.