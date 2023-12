Novák Katalin után most Gyurcsány Ferenc zenei ajánlóval kedveskedett követőinek.

Gyurcsány a kedvenc zenéiből összeválogatott lejátszási listát osztott meg a közösségi oldalán, melynek a neve nem lett más mint annyi:

Feri kedvenc zenéit

Az egykori miniszterelnök azt is kifejtette, mire szánja a lejátszási listát:

Összeválogattam a kedvenc zenéimet. Karácsonyra, főzéshez, vezetéshez. Minden alkalomra!

A lejátszási listára leginkább Bruce Springsteen került, de azért olyan fiatalos zenék is vannak rajta mint Billie Eilish és Imagine Dragons. A magyarok közül pedig Bagossy Brothers és Quimby is került a dalok közé, valamint a Punnany Massif is ott van Gyurcsány kedvenc zenéi között.

A lista ezen a linken érhető el a Spotifyon.