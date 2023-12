Gigaakciók várhatóak karácsony után a boltokban – itt van, mire lehet számítani

Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, leginkább ruházati terméket és műszaki cikkeket szoktak vinni a magyarok a két ünnep közötti nagy leárazások alkalmával, és ez idén sem lesz másként.

Ha nyitott szemmel jártunk, akkor észrevehettük, hogy idén már karácsony előtt megkezdődtek a komolyabb leértékelések, arra lehet számítani, hogy ez folytatódik a december 31-ig tartó időszakban is.

A főtitkát szerint a korábbi évekhez képest sokkal komolyabb leárazásokat voltak kénytelenek eszközölni a kereskedők annak érdekében, hogy az árukészlet biztosan a kívánt tempóban fogyjon. A nagy kiárusítások kezdete azonban meg fog egyezni a megszokottal, tehát akár már 27-én érdemes lehet útra kelni, ha nagy akciókra vágyunk – írja a Pénzcentrum.hu.

Ahogy mindig, várhatóan most is a két ünnep között indulnak a nagy kiárusítások, akciók és leértékelések, de az elmúlt években megszokotthoz képest várhatóan valamivel nagyobb mértékűek is lesznek ezek. Ennek az az oka, hogy bár jól alakult a forgalom a november végi-decemberi időszakban, ám ehhez az is kellett, hogy a 10-15 százalékos árengedmény-mérték helyett inkább 20-30 százalékosnak kellett lenni a már meghirdetett és elindított akcióknak ahhoz, hogy valóban megvegyék a leárazott terméket