Jön a hidegzuhany a magyarokra 2024-ben? A volt pénzügyminiszter elmagyarázta, mi a "legijesztőbb" az Orbán-kormány mostani periódusában

Oszkó Péter szerint “láthatóan mindig a választási évekre optimalizál a kormány, és az a legijesztőbb a mostani periódusban, hogy egy választási évben folytatott felelőtlen gazdaságpolitika láthatóan nem csak azt az évet, hanem a következő évet is agyonnyomja”.

Oszkó Péter volt pénzügyminiszter a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) XV. Pénzügyi Csúcstalálkozó című konferenciáján az InterContinental Budapest szállodában 2014. november 21-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Oszkó Péter volt pénzügyminiszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az idei brutális infláció egyik oka az a mintegy 1000 milliárd forint volt, amit a kormány a 2022-es választási évben szétosztott.

"A stabil alapoknak köszönhetően komolyabb gond nélkül vettük az egyébként szokatlanul nehéz akadályokat" – mondta nemrég Varga Mihály pénzügyminiszter a 2023-as évről.

Oszkó Péter közgazdász, korábbi pénzügyminiszter nem teljesen ért egyet ezzel, hiszen az éves infláció biztosan 15 százalék felett lesz, 2023 egészére recesszió várható, és még egy vaskos reálbér-csökkenéssel is szembesült a lakosság, ami miatt a fogyasztás is visszaesett, ami a költségvetést is negatívan érintette – sorolta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Nem nagyon van olyan terület, ahol ne lett volna gond idén a gazdaságban

- summázta.

Ezt az inflációt legalább fele arányban a 2022-es választási költekezés okozta – szögezte le a szakember.

Azt is elmondta Oszkó Péter, hogy “láthatóan mindig a választási évekre optimalizál a kormány, és az a legijesztőbb a mostani periódusban, hogy egy választási évben folytatott felelőtlen gazdaságpolitika láthatóan nem csak azt az évet, hanem a következő évet is agyonnyomja”.

Hozzátette, hogy egy 2024-ben elkövetett “kis felelőtlenség” következménye egy újabb nehéz év lehet. Felelőtlenség alatt a költségvetési hiány elengedését, pénzosztást, vagy mesterséges fogyasztásélénkítést ért Oszkó Péter, de kérdésre kifejtette, hogy a pedagógusok béremelését nem sorolja ide, mert náluk az életszínvonal karbantartásának alapfeltétele a fizetésemelés.

A magyar gazdaság szerkezetével szerinte eleve sok a probléma, például alacsony a termelékenységbeli növekedés, vagyis Magyarország leszakad a régiótól, lassul a felzárkózás.