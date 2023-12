A napokban elindult a Tóta W. Árpád-féle Kispolgár című gyerekújság.

A hvg.hu újságírója azért indította el a mobilapplikációs hírszolgáltatást, hogy a legfiatalabbak is képben legyenek a körülöttük zajló eseményekkel kapcsolatban.

A szerdai kínálatban húzós ügy is szerepelt: Mészáros Lőrinc meggazdagodása:

Megírtuk tegnap a gyerekeknek, hogy Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Igen, joguk van tudni: ők is abban az országban élnek, ahol ő a leggazdagabb. Azt is megírtuk, hogyan lett az, és mekkora hajóval áldotta meg őt a Jóisten. Csák Mátéból dolgozatot írnak, ez is rájuk tartozik