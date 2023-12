Több mint 2,2 milliárd forintnyi bírságot szabott ki az idén a versenyhivatal

Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által idén kiszabott bírságok összege meghaladja a 2,2 milliárd forintot – közölte a hatóság szombaton az MTI-vel.



Fotó: Pixabay

A közlemény szerint egyebek között az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer, az aktív versenyfelügyelet, a határozott fellépés a technológiai óriáscégekkel szemben, a családok és a sérülékeny fogyasztói csoportok kiemelt védelme, a harc az infláció ellen és a gyors fúziókontroll jellemezte a GVH szakmai tevékenységét 2023-ban.

- tették hozzá.

A közleményben Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a 2023-as évet összegezve úgy fogalmazott:

a fair versenynek minden helyzetben van értelme. Így volt ez 2023-ban is, mely esztendő az infláció gyors letörésének az éveként vonul be a magyar gazdaság történelmébe. 2024 várhatóan a gazdasági növekedés helyreállításának az éve lesz, amikor szintén nagy jelentősége lesz a verseny védelmének. A fair verseny megőrzéséhez kíván hozzájárulni a nemzeti versenyhatóság 2024-ben is a Magyar Compliance Akadémia elindításával, mely egy beszélgetés-sorozat a gazdaság szereplőivel a jogszerűtlen magatartások megelőzésére és az edukációra helyezve a hangsúlyt.