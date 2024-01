Márki-Zay Péter boldog: "Udvariasságból néhány román mondatot elmondtam magam is"

Márki-Zay Péter egy év alatt olyan jól megtanult románul, hogy már tolmács nélkül követte a forradalmi megemlékezéseket Aradon. Márki-Zay Péter azt is elárulta, hogy ha új nyelvet tanul, melyik lesz az.

Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke a Merre tovább, melyik úton? Vita az ország helyzetéről című pódiumbeszélgetésen a Tranzit politikai fesztiválon Tihanyban 2023. augusztus 25-én. MTI/Bodnár Boglárka

A hódmezővásárhelyi polgármester december 31-én azzal büszkélkedett, hogy december 23-án Aradon tolmácsolás nélkül is tudta követni az 1989-es romániai forradalom évfordulóján tartott megemlékezéseket. Udvariasságból néhány román mondatot ő is elmondott.

Januárban kezdtem el a román nyelv tanulását a Duolingo-n, tegnap fejeztem be a 40 leckéből álló teljes tananyagot. December 23-án Aradon tolmácsolás nélkül is tudtam követni a román megemlékezéseket és udvariasságból néhány román mondatot elmondtam magam is