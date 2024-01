Orbán Viktor macsós képekkel érkezett, mindenki csak ámul, tiszta Alain Delon – videó

Orbán Viktor is felült a a TikTok legújabb trendjének dilivonatjára, és megmutatta, hogyan nézett volna ki közel 100 évvel ezelőtt.

Orbán Viktor a TikTok-oldalán tett közzé egy videót, amiben a miniszterelnök a mesterséges intelligencia segítségével mutatta be, hogy miként nézett volna ki az 1930-as években. Ez egyébként egy új trend a TikTikon, a neve az, hogy „How I would look like in the 1930s”, azaz a

Hogy néznék ki az 1930-as években?

Orbán is magára tette ezt a filtert, és két képen mutatta meg, hogy tiszta macsó lenne, ha a '30-as években él. Az egyik képnek épp azt választotta ki a miniszterelnök, ahol tiszta borosta egy nyaralása alatt. Ezen inkább még egy nyári Mikulásra hasonlít Orbán, de a filter után Alain Delonra, a francia színészlegendára hajaz a kinézete.

Íme: