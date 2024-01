Németh Szilárd megható poszttal jelentkezett: Nem tudott megjelenni a Magyarságkutató Intézetben

Az utolsó pillanatig vártam, de sajnos véglegessé vált, családi körülményeim nem teszik lehetővé, hogy ma itt, a Magyarságkutató Intézetben személyesen is jelen lehessek képviselőtársunk, barátunk, Bajkai István emlékestjén – írta a politikus Facebook oldalán.



Kitért arra, hogy lélekben viszont ott van, és többiekkel szomorúan, de nagy tisztelettel és megbecsüléssel gondol ezekben a percekben István személyére és életművére.

Istvánt én a Fideszben ismertem meg akkoriban, amikor egy olyan politikusra, egy olyan vezetőre, egy olyan emberre volt szüksége Erzsébetvárosnak, mint, amilyen Ő volt. Sokan bejelentkeztek az elnökségnél, hogy ők szívesen vállalnák, sokan alkalmasnak is találták önmagukat a feladatra. István viszont saját maga nem nyomult, sőt még inkább vissza is húzódott. Pedig mindenki, még azok is, akik nem neki szorítottak, nem vele voltak, tudták, elismerték, hogy ha valaki, akkor Ő a legalkalmasabb. Bajkai Pistát emberi tulajdonságai, közéleti képességei, múltja, munkája, felkészültsége, elkötelezettsége emelte ki a többiek közül, s ezért lett Ő a körzet országgyűlési képviselője és választókerületi elnöke. Majd hamarosan őt választották meg a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökének is abban a reményben, hogy ott a keménykötésűek és acélfejűek között is rendet tud rakni. A Fidesz alapító tagja eddigre már bőven szerzett napi politikai rutint, közösségépítési tapasztalatot, hiszen az előzőekben önkormányzati képviselő, alpolgármester, helyi pártelnök is volt. Tudta, hogy a különböző identitású és indíttatású embereket – hiszen mindannyian elkötelezett hívei az „Isten, haza, család!” jelmondattal leírható nemzeti, konzervatív, polgári hitvallásunknak – összefogásra, együttműködésre, közös cselekvésre kell bírnia. Tisztelte az idősebb és a saját generációját, de pontosan tudta, hogy a fiataloké a jövő, erre késztette őt az 1988-as pártalapítás tapasztalata és emléke is. A fiatalokra támaszkodva építette fel a választókerületi életet, ma is itt van a Fidelitas egyik legaktívabb szervezete.