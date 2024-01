Fideszhez köthet “civil szervezetek" nyertek milliós támogatásokat, Orosz Anna feljelentést tett

Orosz Anna feljelentést tett, mert több fideszhez köthető szervezet is milliókat kapott a kormány Városi Civil Alap pályázatán – közölte a Momentum.



Fotó: Facebook/Orosz Anna

Orosz Anna, Újbuda momentumos országgyűlési képviselője a Facebookon jelentette be, hogy feljelentést tett az ÁSZ-nál azért, mert több – egyértelműen a Fideszhez köthető – “civil szervezet" nyert milliós támogatásokat a kormány Városi Civil Alap pályázatán.

"A kormány Városi Civil Alap pályázatán már sokadik éve nyernek milliókat, olyan álcivil szervezetek, amik egyértelműen a Fideszhez köthetőek. Nem egy közülük korábban jelölő szervezet is volt, de több olyan nyertes is van akik szerepelnek az Állami Számvevőszék "A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek értékelése" című decemberi jelentésében. Ilyen többek között az Alapítvány a Polgári Józsefvárosért, a FICSAK Alapítvány vagy a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány"

– írja Orosz, és hozzáteszi, ezen szervezetek egy része nyílt politikai tevékenységet folytat és van köztük olyan is, amelyik fideszes propagandistákkal szervezett beszélgetést.

"Megalapozott tehát a gyanúnk, hogy ezen szervezetek a Fidesz részére fognak idén is kampányolni közpénzből, ahogy azt 2022-ben is tették. Ezért bejelentést tettem az Állami Számvevőszéknéll. Mivel az ÁSZ rendkívüli alapossággal vizsgálta az ellenzéki pártokat, bízom benne, hogy a bejelentésemre a Városi Civil Alap burkolt kampányfinanszírozási ügyét is hasonló komolysággal fogja"