„Lázár János most miért nem találja a pénzt?” – Sztrájkolnak a Volán sofőrei, de ma jön az igazi csapás

Több ezer járat maradt ki a buszvezető-sztrájk első napján, de az igazán nagy leállás ma várható. Úgy tűnik, a szakszervezet és a közlekedési miniszter sem enged – írta a Népszava.

A lap szerint vasárnap azért csupán a járatok legfeljebb 20 százalékát érintette a sztrájk, mert a vonatkozó törvények alapján a munkabeszüntetés első napján csak a szolgáltatások kisebb részét lehet leállítani.

Feketéné Kerekes Klára összesítése szerint Szentendrén vasárnap összesen 236 járatnak kellett volna indulnia, de úgy számolták, a nap végére a fél százat is eléri a kimaradók száma. Pomázon 71-ből 27 eshetett ki estig, mert mind a négy beosztott sofőr sztrájkolt, vagyis csak azt a szolgáltatást biztosították, amit ilyenkor is muszáj.

– tette hozzá az érdekvédő.

Országos adatok nincsenek, az érdekvédők úgy prognosztizálták: vasárnap 4 ezer, hétfőn 26 ezer járatot érint a sztrájk.

Az országos sztrájkot azért hirdették meg, mert a MÁV-Volán vállalatcsoportnál tartott bértárgyaláson három év alatt átlagosan bruttó 25 százalékos alapbér-növekedést, idénre pedig egységesen 70 ezer forint keresetfejlesztést ajánlott a menedzsment. A 9 leányvállalat dolgozóit képviselő reprezentatív szakszervezeti vezetők többsége ezt elfogadhatónak tartotta, a Szaksz viszont ragaszkodik az egy évre szóló megállapodáshoz, és az idei, legalább havi 90 ezer forint bérnövekedéshez.

Lázár János közlekedési miniszter azt mondja, azért ad ennyit, mert nincs több pénz. Tényleg? De hiszen ő mondta a MÁV vezetésének nem is olyan régen, hogy aki egy nyolcszázmilliárd forintos kasszában nem talál meg 32 milliárd forintot az tegye le a lantot. Na, most akkor mi van? Lázár most miért nem találja a pénzt?