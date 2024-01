A valtonos biztonsági őrök több, a kiemelt állóhelyre szóló jeggyel rendelkező vendéggel összetűzésbe keveredtek Krúbi pénteki koncertjén – írja a 444.hu.

Hozzáteszik, egy emberrel szemben sokkolót is alkalmaztak.

„Kb. a második szám alatt jutottunk el oda, hogy bemenjünk a kiemelt állóhelyre (...) a biztonsági őrök arra hivatkozva nem engedtek be, hogy elfogyott a karszalag. És ezt már azonnal üvöltözős, lökdösős stílusban tették meg. Akkor fajultak el a dolgok, amikor barátnőmet és a sógornőmet is úgy ellökték, hogy el is estek. Sógorom odament hozzájuk, amikor barátnőmet ellökték, őt már egyből egyszerre többen is fogták és ütötték (...) Mindeközben mi kicsit arrébb voltunk, és ott történt a sokkolós eset. Ezután valahonnan hoztak még karszalagot, de megint nem eleget”