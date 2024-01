Orbánék már túszszedésig süllyedtek, hogy szóba álljanak velük Európában

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök felhívta Orbán Viktort a milánói anarchista tanárnő, Ilaria Salis ügyében.

Ilaria Salis egy normális országban legfeljebb házi őrizetben lenne. Forrás: 444

A csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozón személyesen is megbeszélhetik azt az Olaszországban is nagy felháborodást kiváltó ügyet, amikor hétfőn kéz- és lábbilincsben vezették elő a bíróságon a 39 éves szélsőbaloldali nőt – írja a 444. Salis ellen az a vád, hogy egyik fő szervezője volt 2023-ban a Kitörés Napján történt utcai támadások közül az anarchisták által elkövetetteknek.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter nem tudja, hogy Meloni és Orbán találkozik-e egymással Brüsszelben, ám az il Giornale szerint valójában egészen biztosan találkoznak majd. A lap szerint „az ügy politizálása bonyolíthatja a helyzetet, és nem segít megvédeni az olasz fogoly jogait”. Azt is írták, „ha Orbán nem lenne érintett, az ügyről másképp beszélnének”.

A nőt olyan bűncselekmény gyanújával tartják fogva már lassan egy éve, amiért Olaszországban talán csak házi őrizet járna. Kifogásolják, hogy „egy európai uniós országban” egy nőt „láncra vertek”, vagyis kéz- és lábbilincsben vezették elő a bíróságon. A nőt „elfogadhatatlan körülmények között” tartják fogva, „elszigetelve”, és több mint hat hónapja nem tud kapcsolatba lépni a családjával.

Az ügy miatt hétfő este már berendelték a római magyar nagykövetet is, és ahogy az il Giornale is írja, „Meloni személyesen is lépett, hogy nyomást gyakoroljon Budapestre”, vagyis kedd este telefonon beszélt Orbánnal.