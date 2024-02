Donald Tusk szerint ha Orbán nem fejezi be a játékát, ő lesz a felelős Ukrajna bukásáért

A politikusok közül Donald Tusk lengyel miniszterelnök használta a legkeményebb szavakat.

Elkezdődött Brüsszelben az Orbán Viktor decemberi vétója miatt összehívott rendkívüli EU-csúcs – írta meg a 444.

Az uniós állam- és kormányfőknek az uniós költségvetés kiegészítéséről kellene dönteniük, de a megegyezést nehezíti, hogy Orbán ellenzi a csomag részét képező, Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatást.

A lengyel miniszterelnök azt mondta, sem megérteni, sem elfogadni nem tudja Orbán egoista játékát.

Szerinte Ukrajna támogatása fekete-fehér kérdés, ezért Orbánnak el kell döntenie, hogy része-e a közösségnek, és aszerint kell szavaznia. Azt is hozzátette, hogy a Tanácsnak újabb vétó esetére nincsen B-terve, de úgy érzi, erős érveik lesznek, hogy a nap végére meggyőzzék Orbánt.

Tusk szerint Orbán ellenállása nemcsak Ukrajna, hanem az Unió biztonságára is veszélyt jelent. A magyar miniszterelnöknek tudnia kell, hogy ha nem fejezi be a játékát, ő lesz a felelős Ukrajna bukásáért.Tusk végül azt mondta, Orbán tettei nem maradhatnak következmények nélkül. Ha nem is ma, de a jövőben reagálnia kell rájuk az Uniónak.