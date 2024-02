Döbbenetes, mit hoz ki a házastársakból a január! A válás elkerüléséhez ezek a legjobb tippek!

Drámai évkezdés: január a válások hónapja – Hogyan menthetjük meg a házasságunkat?

Számos statisztika szerint az év első hónapjában kérelmezi a legtöbb pár a házasság felbontását a bíróságokon világszerte és Magyarországon is.

Az ügyvédek és a terapeuták állítják: január a válások hónapja, ugyanis ekkor érzi úgy a legtöbb pár, hogy pontot tesz a rosszul működő kapcsolata végére. Lacsny Éva párkapcsolati tanácsadó szerint a januári válások oka a felfokozott, stresszes karácsonyi időszakban és az azt követő érzelmileg sivárnak tűnő helyzetekben keresendő.

Az ünnepi időszakban nem is elsősorban ajándékokra, sokkal inkább figyelemre vágyunk, törődésre, elismerésre. Arra, hogy szerettünk kifejezze: mennyire fontosak, értékesek, szerethetőek vagyunk számára. Ha ezt nem kapjuk meg, nagy csalódást élhetünk meg, és mivel az ünnepi időszak jelentőségteljesebb, ezért duplán számít az, amit akkor nyújt nekünk a párunk. A törődés hiánya miatt érzett fájdalomból születhet meg az a gondolat: már nem vagyok fontos, nem figyel rám, nem szeret eléggé! Ilyenkor a korábbi csalódások, sérülések is hozzáadódnak mindehhez, és az ünnepek után előtörnek belőlünk amolyan ‘elég volt, nem bírom így tovább, fejezzük be!’ érzésként

– mondja Lacsny Éva szexuálterapeuta, párkapcsolati tanácsadó a januári válások okairól.

Melyek a párkapcsolati válságok legfőbb okai?

Van, aki azt érzi, hogy ő otthon csak egy háztartásvezető robot, kiszolgáló személyzet. Vagyis a szakértő szerint arra programozta (nem tudatosan) az évek során a házastársát, hogy elfogadható az elismerésmentes viselkedés, így neki nem marad más, mint a mártírság, a szolga szerep, a gondoskodó anya szerep a párja felé is. Nem húzott meg egy számára fontos határt, és a másik szükségleteinek kielégítését önmaga és a saját szükségletei elé helyezte.

Más pedig úgy érzi, hogy a kapcsolatért és a családért tett erőfeszítéseiért nem kapja meg a számára kielégítő elismerést a párjától. Ennek oka lehet például:

Amikor eltolódik a párkapcsolati dinamika, létrejön az egyik leértékelése, leértékelődése és a másik felülértékelése. Ha ez az eltolódás állandósul, nő súrlódások számra, és ezzel együtt a rossz érzés is a párkapcsolatban. A felek ezt szóvá is teszik, de mivel egyik fent, a másik lent érzi magát, így általában nem értik egymást, elbeszélnek egymás mellett, hisz nem is tudnak értőn figyelni a másikra. Az egyiknek az a fontos, hogy megtartsa a pozícióját, a másiknak az, hogy lentről egy kicsit feljebb kerüljön, folytonos egymásnak feszülés, hangos szavak vagy épp csenddel verés közepette. Mindeközben a férfi és a nő távolodik egymástól és az egészséges érzelmi biztonságtól, az intimitás lehetőségétől, és akár a kapcsolattól. Felvértezik magukat és folyamatosan kisebb-nagyobb csatákat vívnak otthon. Ez a csata azonban csakis értelmetlen lehet, mert ez már az ego harca, miután az önbecsülés, a határtartás és a tisztelet megbukott. Egy ilyen lelket, érzelmet, párkapcsolatot kivéreztető játszma vezet aztán oda, hogy az egyik fél erőt vesz magán és kimondja: legyen már vége annak, ami most van, váljunk el, vessünk véget a párkapcsolatunknak