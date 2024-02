Ha tippelnünk kellene, akkor az EU-nak most már eléggé elege van belőlünk.

Magyarország ismét blokkolja az Európai Unió aktuális szankciós csomagját az Ukrajnát megtámadó Oroszországgal szemben – tudta meg a telex.hu a Financial Times cikkéből. Ez a 13. szankciós pakk, ez kiegészítené az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomagot, illetve az orosz eszközökből származó profit befagyasztását.

Szerdán tanácskozást tartottak ennek ügyében a tagországok uniós nagykövetei, és mi meglepő: ismét Magyarország volt az egyetlen, ami nemet mondott a szankciókra.

És úgy tűnik, az okunk is megvolt rá: az új csomag 200 olyan személyt célzott volna Oroszországból, Kínából és más országokból, akik segítik Moszkva offenzíváját. A csomag alapvetően három kínai és egy indiai céget is érint, ami járatlan terep eddig.

A magyarok a kínai vállalatok miatt nem értettek egyet

– mondta egy nevét nem vállaló tisztviselő a lapnak. A Financial Times megjegyzi, Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen lelassítja vagy kisiklatni próbálja az oroszellenes szankciókat.

A találkozón a nagykövetek megállapodtak egyébként az Ukrajnának nyújtandó 50 milliárd eurós segély jogi szövegében is, így az most már mehet az Európai Parlament elé jóváhagyásra (ebben az ügyben ejtette végül vétóját Orbán két hete). Ha elfogadják, akkor a következő hónapban már mehet is az első összeg Kijevbe.