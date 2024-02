Gulyás Gergely a kormányinfón a kegyelemi-ügyről: Örülünk annak, hogy rossz ügyekben is lehet valami pozitívat találni

Több mint két hét után először tartanak Kormányinfót. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a kormányzat képviseletében először kénytelen válaszokat adni a kegyelmi ügyben felgyülemlett kérdésekre.

A pénteki kormányinfóval a kormány képviselői először állnak ki a sajtó elé azóta, hogy kiderült, a tavalyi pápalátogatásra hivatkozva Novák Katalin elnöki kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyerekotthon korábbi igazgatóhelyettesének, aki a bíróság szerint segített eltussolni az igazgató pedofilügyét.

Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy felsorolta, a kormány milyen intézkedéseket hozott a gyermekek védelméért és a családok örömére. Ezután a családellenesnek titulált baloldalt szidta.

Gulyás Gergely szerint a kormányülés arra volt jó, hogy levonják a politikai következményiet a kegyelmi ügynek. A magyar kormány szerinte az elmúlt 14 évben a gyerekek védelmére nagy hangsúlyt fektetett, majd felsorolta, milyen intézkedéseket hoztak.

Gulyás szerint

Novák és Varga példamutatóan lemondtak, a kormánynak ezután a jövőbe kell néznie

„A családok támogatásáért a legtöbbet épp Novák Katalin tette az elmúlt években”, és Varga Juditnak is nagy szerepe volt abban, hogy törvényileg is védjék a családokat, mondta Gulyás. A miniszter szerint ezért is érthető, hogy a társadalom nagy része értetlenül állt a kegyelmi döntés előtt. De szerinte példamutatóan viselkedtek, lemondtak, a kormánynak pedig ezután a jövőbe kell néznie.