Egy BKIK kutatásból kiderül, a duális képzésben való részvétel megkönnyíti a cégek számára a minőségi szakember-utánpótlást. Több mint 6000 tanuló válaszai alapján döntő fontossága van a szakmában maradáshoz a cégeknél szerzett gyakorlati tapasztalatnak

A hiánypótló kutatás rámutat arra, hogy a cégeknek érdemes részt venni a duális képzésben, hiszen a tanulók jelentős része a duális képzőhelyén szereti meg igazán a szakmáját és válik potenciális munkavállalóvá. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) megbízásából készült felmérés rávilágít arra is, hogy a szülőknek még mindig komoly szerepük van a pályaválasztásban.

Először készült olyan átfogó felmérés, amely a szakképzésben tanuló fiatalok oldaláról térképezte fel a duális képzést, a gyakorlati helyek kiválasztásával kapcsolatos preferenciáik, elvárásaik vonatkozásában. A BKIK tavaly év végén – kérdőíves kutatás keretében – kereste és kérdezte meg tapasztalatairól a szakképzésben tanuló közel 18.000 ezer, 16 és 25 éves kor közötti, Budapesten tanuló diákot. A fővárosi kamara célja az volt, hogy pontos képet tudjon adni az iskoláknak és a cégeknek arról, hogy a tanulók mi alapján választanak duális képzőhelyet, ott hogy érzik magukat, majd ezt követően milyen szempontok alapján alkotnak véleményt.

A kutatás a duális képzési rendszerrel kapcsolatos részletes eredményekkel szolgált. Kiderült többek között, hogy a válaszadók 40 százaléka (több ágazatban akár 65-75 százaléka) számára még inkább vonzóvá tette szakmáját a gyakorlati képzőhelyen szerzett tapasztalat. Ezzel együtt a tanulók nagy arányban (54%) várják el a gyakorlati helyektől a magas szintű szakmai tudás biztosítását, amellyel a duális képzésben résztvevő cégek potenciális munkavállalóiként végezhetik el az iskolát.

Az eredmények rávilágítottak, hogy akármerre is mennek a generációs trendek, a szülőknek még mindig komoly szerepük van a pályaválasztásban és a gyakorlati hely kiválasztásában is (39%). Ez fontos üzenet a tanulókat kereső cégek számára, hogy a toborzó kommunikáció ne csak a fiataloknak, hanem szüleiknek is szóljon.

Budapest 4 szakképzési centrumának 57 iskolájában több mint 29 000 fő tanul szakképzésben, ami az ország szakképzésben résztvevő tanulóinak 13%-át jelenti.

A BKIK által nyilvántartott 1491 db duális képzőhelyen több mint 27 000 diákot várnak a gyakorlati képzésre, hogy közvetlen tapasztalatot szerezzenek a legmodernebb technológiákról. A szakképző iskolákban és technikumokban szakmát tanuló fiatalok a szakmai szempontok alapján megfelelőnek ítélt duális gyakorlati képzőhelyeken, kamarai oktatói minősítéssel rendelkező oktatóktól sajátíthatják el korszerű gyakorlati tudást. A kutatás eredményei alapján a BKIK a duális képzésben részt vevő tanulók és a duális képzőhelyek irányába is fejleszti, pontosítja az együttműködések tartalmát és irányait, hiszen a fővárosi kamara fő célkitűzése a jövőben is az, hogy a duális képzés minden résztvevője a lehető legelégedettebb legyen a rendszer működésével.