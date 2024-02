Fideszes vergődés: olyan törvénycsomag megszavazására hívtak össze parlamenti ülést, amit még be sem adtak

A Fideszt övező, leginkább önmaguk által fújt legendák egyik legismertebbje a „Kormányozni legalább tudnak”.

Bár az állítás számtalanszor megdőlt már – gondoljunk itt a világviszonylatban is rekordszámú emberéletet követelő kovid elleni fideszes „védekezésre” – azért még van, aki elhiszi nekik a rogáni propaganda tételmondatát.

Az ő figyelmükbe ajánljuk, hogy vasárnap este 19:33-kor összehívták, majd hétfőn reggel 7:56-kor le is mondták az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülését. Ezen hétfő délelőtt már egyetlen napirendi pontként tárgyalta volna az oroszbarát kormánypárt az általuk sebtiben összerittyentett „gyermekvédelmi” törvénycsomagot. A rapid módon összehívott, majd lefújt ülésük önmagában is furcsa, az pedig főleg szokatlan, hogy olyan törvényjavaslat tárgysorozatba vételére hívtak össze ülést, amelyet még be sem nyújtottak.