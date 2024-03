Hiába a szép enyhe tavaszias idő, ne akarj kocsit mosni! Sáros eső csap le Magyarországra

A következő napokban érkezik a legtöbb szaharai por fölénk, több helyen sáros eső is előfordulhat.

Péntek délelőtt még erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a déli óráktól délnyugat felől csökken a felhőzet, és a déli tájakon több órára kisüt a nap, de az északi területeken egész nap felhős marad az idő. Dél felől csapadékzóna érkezik, és – az északkeleti harmad kivételével – több helyen várható eső, zápor, délután délnyugaton zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12-17 fok között alakul, de a déli megyékben ennél is melegebb lehet az idő.

Fotó: idokep.hu

Az év első nagy szaharai porkitörése éri el a Kárpát-medencét a következő napokban – írja az Időkép. A meteorológiai szolgáltató beszámolt arról is, hogy jelenleg egy Földközi-tenger fölött örvénylő mediterrán ciklon kavarja fel a port Észak-Afrika felett, ebből pedig mi is kapunk egy adagot. Azt is tudjuk, hogy pénteken nagyobb mennyiségben lesz felettünk a szaharai por, amit különösen napkelte és napnyugta idején válhat láthatóvá.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy nemcsak a magasban, hanem autókon, és más tereptárgyakon is találhatunk majd afrikai homokot, ugyanis pénteken több helyen eső, zápor moshatja ki a légkörben lebegő porszemcséket. A portál megjegyzi, még hétvégén is jelentős lesz az ország felett lévő por mennyisége, de ekkor főleg záporos csapadék jön, így kisebb területen fordulhat elő újabb sáros eső.