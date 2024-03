Ez igen, ismét van magyar Oscar-díjas! Aratott az Oppenheimer

Mihalek Zsuzsa, aki februárban a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díját is elnyerte munkájáért, megkapta az Oscar-díjat a legjobb produkciós tervezés kategóriában.

Fotó: Movieplayer

Mihalek Zsuzsa, a Szegény párák díszletberendezője elnyerte az Oscar-díjat a legjobb produkciós tervezés kategóriában Shona Heath és James Price brit látványtervezővel együtt a helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben megrendezett 96. Oscar-díjátadó ceremónián. Az Oscar-szobrot Mihalek Zsuzsa nevében is Shona Heath és James Price vette át a Dolby Színház színpadán. A Szegény párák sztárja, Emma Stone pedig – immár második Oscarját nyerve – a legjobb színésznő lett.

Az Alasdair Gray skót író regénye nyomán Jórgosz Lánthimosz rendezésében Magyarországon forgatott Szegény párákat 11 Oscarra jelölték. A Frankenstein-variáció tavaly a velencei filmfesztiválon debütált, ahol a legjobb film és rendezés díját is megkapta.

Az Oppenheimer kapta a legjobb film Oscar-díját, a címszerepét alakító Cillian Murphy pedig a legjobb színész lett az amerikai filmakadémia vasárnap este megrendezett 96. díjátadó ceremóniáján. Christopher Nolan Oppenheimere volt a gála nagy győztese. Nolannek a legjobb rendezés díját is odaítélték, így két Oscarral távozhatott a ceremóniáról.

Az Oppenheimer kapta a legjobb film Oscar-díját, a címszerepét alakító Cillian Murphy pedig a legjobb színész lett Fotó: UIP-Duna Film

Robert Downey Jr. kapta a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díját az Oppenheimer című filmben nyújtott alakításáért. A legjobb filmzene mezőnyben szintén az Oppenheimer nyert: Ludwig Göransson második Oscar-díját kapta a Fekete Párducért öt éve elnyert trófeája után. Az Oppenheimer fényképezéséért Hoyte van Hoytema nyerte el a legjobb operatőr díját, míg a legjobb vágónak járó Oscart az Oppenheimerért Jennifer Lame vehette át.

A legjobb dokumentumfilmért járó elismerést a 20 nap Mariupolban alkotói kapták. A legjobb hangért járó Oscart Tarn Willers és Johnnie Burn vehette át az Érdekvédelmi területért. A legjobb filmdal Oscarját a Barbie What Was I Made For című számáért Billie Eilish és fivére, Finneas O'Connell kapta.