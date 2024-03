Magyar uniós elnökség: komoly lesz az ellenszél – Ön is így látja?

Magyarország európai uniós elnökségének egyik célja, hogy az intolerancia helyett a párbeszéd és a tolerancia kultúrája erősödjön.

Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter úgy fogalmazott: Magyarország szeretné azt is megmutatni, hogy az Európai Unió intézményeinek mivel és hogyan kellene foglalkozniuk.

Bóka János beszél a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület konferenciáján Fotó: MTI

Az intolerancia helyett a párbeszéd és a tolerancia kultúráját kell megteremteni, olyan együttműködési formákat kell kialakítani, amelyek valódi hozzáadott értékkel rendelkeznek, a tagállamokat együtt erősebbé teszik, és nem a tagállami képességek leépítését, hanem megerősítését célozzák.

A miniszter közölte: Magyarországnak az EU-elnökségi terveit "komoly ellenszélben" kell megvalósítania. Már az első naptól lesznek olyanok, akik sikertelennek fogják bélyegezni a magyar elnökséget.

Bóka János előadásában kifejtette: a globális versenyképesség erősítése kapcsán Magyarország foglalkozni kíván az európai belső piac diszfunkcióinak kezelésével, valamint iparpolitikai kérdésekkel. Át kell tekinteni a versenyszabályokat, a nemzetközi kereskedelmi politikát, valamint az energia- és nyersanyagellátást is – tette hozzá. Megjegyezte, hogy a demográfiai kérdéseket is górcső alá kell venni, hiszen azok is hatással vannak a versenyképességre.

A magyar elnökség migrációs kérdésekkel is foglalkozik majd, az EU külső határainak a védelmére fókuszál – emelte ki. Hozzátette, szeretnék, ha "bizonyos innovatív megoldások" is napirendre kerülnének. Példaként említette annak megoldását, hogyan lehet a menedékkérelmeket az EU határain kívül létrehozott intézményekben elbírálni.

A migráció kapcsán szorosabb európai együttműködést szeretne a magyar kormány a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni közdelem területén – ismertette a miniszter. Bóka János arra is felhívta a figyelmet, hogy a migrációval összefüggésben a tagállamokban megjelent egy újfajta antiszemitizmus is.

Érdemi előrelépést szeretne tenni a magyar kormány Románia és Bulgária schengeni övezethez csatlakozásában – mondta, megjegyezve, ez már "indokolatlanul hosszú ideje várat magára".

A júniusi európai parlamenti választások kapcsán, az EU intézményrendszerének elmúlt öt évét értékelve közölte: az Európai Unióról mint intézményről kiderült, hogy az valójában nem értéksemleges, hanem masszívan promotál, és agresszívan képvisel egy olyan politikai identitást, amely nem a tagállamok sajátja.

"Nem jó irányba mennek a dolog az EU-ban", komoly változásra van szükség politikai intézményi és személyi vonatkozásban is – emelte ki.