Nem nyugszanak a buszsofőrök! Jöhet az újabb sztrájk – még a választások előtt

Március 22-én döntenek az újabb munkabeszüntetésről, addig is felmérik a tagság véleményét.

A négynapos sztrájk ellenére továbbra sem született megállapodás a Tüke Busz és a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) között. A Tüke Busz közleményében kiemelte, hogy a sofőrállomány jelentős része a sztrájk napjaiban is munkába állt.

Dobi István, a szakszervezet szóvivője szerint sikeresnek értékeli a bérharcot, mivel az autóbuszvezetők több mint 70 százaléka támogatta. Emellett a SZAKSZ vezetője elmondta, hogy nem zárják ki az újabb munkabeszüntetést még az önkormányzati választások előtt sem.

Illusztráció: pixabay

Február végén a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatója saját hatáskörben döntött úgy, hogy az eddigi tárgyalásokhoz képest magasabb, ám még mindig csak 18,5 százalékos azonnali és 2024 januárig visszamenőleges alapórabér-emelést hajt végre. A sztrájk alatt a munkáltató nem tárgyalt a buszokat képviselő szakszervezettel. Ennek eredményeként a SZAKSZ automatikusan visszatért az eredeti, 25 százalékos követeléshez.

Eredményesnek tartom a bérharcunkat, mivel azt az autóbuszvezetők több mint 70 százaléka támogatja, a 20, később pedig a 25 százalékos alapbérfejlesztése igényünket. A részvétel kb. 60 százalékos volt, mivel a másik szakszervezethez tartozó autóbuszvezetők dolgoztak, elvégezték azokat a járatokat is, amelyek elvileg a sztrájk ideje alatt, az elégséges szolgáltatás biztosítása mellett, kimaradhattak volna

- mondta Dobi István.

A becslések szerint a 25 százalékos béremelés után a Tüke-buszvezetők órabére 2250 forintra emelkedne, ami továbbra is alacsonyabb lenne, mint a Volánbusz jelenlegi, körülbelül 2358 forintos órabére. A munkavállalók számára problémát jelent, hogy a havi munkaórák száma elérheti a kétszázat is, és a munkatempó is rendkívül gyors.

A Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) vezetője szerint ezért nagy az esélye egy újabb sztrájknak, mivel a polgármester nem hajlandó engedményeket tenni. Ha újabb munkabeszüntetésre kerül sor, akkor azt az önkormányzati választások előtti közeli időpontban tervezik megtartani.