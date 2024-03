Tudtad, ki csinálta az első kokárdát? Eláruljuk

Szendrey Júlia a forradalmat megelőző estén készítette el a férjének az első magyar kokárdát, melyet a Magyar Nemzeti Múzeumban őriznek.

A francia forradalom idején a kokárda kiemelt szerepet kapott, azonban Magyarországon vált igazán meghatározó jelképpé. Megjelenése Petőfi Sándor költőhöz kötődik, aki azt írta naplójában, hogy amíg ő a Nemzeti dalt írta, felesége a másik asztalnál nemzeti fejkötőt varrt magának. Szendrey Júlia ezen az estén készítette el a férjének az első magyar kokárdát, amely Petőfi tulajdonában volt, és a Magyar Nemzeti Múzeumban őriznek – írta az Agroinform.

Fotó: Wikipédia

Másnap Laborfalvi Rózával, Jókai Mór feleségével együtt sok kokárdát osztottak szét a forradalmi tömegben, akik azt a szívük felőli oldalon viselték kabátjuk mellrészén, vagy annak hajtókájára tűzték. Jókai Mór este, a Nemzeti Színház Bánk bán előadásán felszólította a közönséget, hogy viseljenek kokárdát.

Petőfi kokárdáján a belső kör zöld, a középső fehér, a külső piros volt, de a történészek azóta is sokat vitáznak azon, hogy vajon mi is a helyes sorrend. Vannak, akik szerint a nemzeti zászlónk színsorrendje alapján a zöldnek kellene kívül, a pirosnak belül lennie, azonban még manapság is él mindkét vélemény, és emiatt mindkét típusú kokárda kapható.

Azonban akármilyen sorrendben is szerepelnek a kokárdán nemzeti színeink, az egészen biztos, hogy aki március 15-én kitűzi a kokárdát, az ezzel nemzeti összetartozásunk szimbolikus jelképét viseli a szíve felett.